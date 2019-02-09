ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 16 февраля в размере 66.7044 руб. против 66.5429 руб. на 15 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



15.02.19 - 66.5429 руб.

14.02.19 - 65.6778 руб.

13.02.19 - 65.7147 руб.

12.02.19 - 65.6517 руб.

09.02.19 - 66.0628 руб.















































































































































































"AK&M" от 15.02.2019