ЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 февраля в размере 75.2492 руб. против 75.0471 руб. на 15 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



15.02.19 - 75.0471 руб.

14.02.19 - 74.3872 руб.

13.02.19 - 74.1459 руб.

12.02.19 - 74.3243 руб.

09.02.19 - 74.8954 руб.















































































































































































"AK&M" от 15.02.2019