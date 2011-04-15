Ингосстрах изменил базовую ставку тарифа ОСАГО в российских регионах

Ингосстрах изменил базовую ставку тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц – владельцев легковых автомобилей категории "B" и "BE" в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Магнитогорске, Брянске, Клинцах, Железногорске, Норильске и населенных пунктах Липецкой области. Изменения вступили в силу в феврале 2019 года, говорится в сообщении страховой компании.



В Архангельске, Северодвинске и Котласе тариф снизился до 3912 руб., в Магнитогорске, Брянске и Клинцах – до 3706 руб.



Для автолюбителей Железногорска, Норильска, а также Липецкой области размер базовой ставки тарифа повышен, теперь он составляет 4406 руб. Для автолюбителей Казани и Елабуги базовая ставка тарифа – 4160 руб. и 4365 руб. соответственно. На территории Республики Татарстана, за исключением Казани и Елабуги, тариф составляет 4118 руб.



9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2746–4942 руб., пересмотре системы коэффициентов "возраст-стаж" (КВС) и изменении порядка применения коэффициента "бонус-малус" (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 15.02.2019