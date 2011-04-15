Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 февраля

Банк России установил на 16 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.2801

1 Азербайджанский манат 39.3188

100 Армянских драмов 13.6759

1 Белорусский рубль 30.7620

1 Болгарский лев 38.4397

1 Бразильский реал 17.9154

100 Венгерских форинтов 23.6118

1000 Вон Республики Корея 59.0226

10 Гонконгских долларов 84.9997

1 Датская крона 10.0794

1 Доллар США 66.7044

1 Евро 75.2492

100 Индийских рупий 93.4399

100 Казахстанских тенге 17.6523

1 Канадский доллар 50.1085

100 Киргизских сомов 95.5924

10 Китайских юаней 98.3855

10 Молдавских леев 38.9970

1 Новый туркменский манат 19.0857

10 Норвежских крон 76.8165

1 Польский злотый 17.3583

1 Румынский лей 15.8627

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.4183

1 Сингапурский доллар 49.0690

10 Таджикских сомони 70.6809

1 Турецкая лира 12.6191

10000 Узбекских сумов 79.4559

10 Украинских гривен 24.4818

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.3816

10 Чешских крон 29.2025

10 Шведских крон 71.5214

1 Швейцарский франк 66.2736

10 Южноафриканских рэндов 47.0312

100 Японских иен 60.4837

"AK&M" от 15.02.2019