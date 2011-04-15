Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 февраля

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Банк России установил на 16 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.2801
1 Азербайджанский манат 39.3188
100 Армянских драмов 13.6759
1 Белорусский рубль 30.7620
1 Болгарский лев 38.4397
1 Бразильский реал 17.9154
100 Венгерских форинтов 23.6118
1000 Вон Республики Корея 59.0226
10 Гонконгских долларов 84.9997
1 Датская крона 10.0794
1 Доллар США 66.7044
1 Евро 75.2492
100 Индийских рупий 93.4399
100 Казахстанских тенге 17.6523
1 Канадский доллар 50.1085
100 Киргизских сомов 95.5924
10 Китайских юаней 98.3855
10 Молдавских леев 38.9970
1 Новый туркменский манат 19.0857
10 Норвежских крон 76.8165
1 Польский злотый 17.3583
1 Румынский лей 15.8627
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.4183
1 Сингапурский доллар 49.0690
10 Таджикских сомони 70.6809
1 Турецкая лира 12.6191
10000 Узбекских сумов 79.4559
10 Украинских гривен 24.4818
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.3816
10 Чешских крон 29.2025
10 Шведских крон 71.5214
1 Швейцарский франк 66.2736
10 Южноафриканских рэндов 47.0312
100 Японских иен 60.4837
"AK&M" от 15.02.2019