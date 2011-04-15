Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по РСБУ за 2018 год выросла на 71% до 29.3 млрд руб.

Чистая прибыль АК "АЛРОСА" (ПАО, головная компания Группы АЛРОСА) по РСБУ за 2018 год выросла на 71% до 29.3 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка составила 219.8 млрд руб., что более чем на 19 млрд руб., или на 10% больше, чем за предыдущий год. Рост выручки обусловлен, главным образом, повышением средней цены реализации на алмазы ювелирного качества.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" за первые шесть месяцев составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% до 3.92 млрд руб. с 4.69 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 33% до 82.5 млрд руб. с 61.9 млрд руб. годом ранее на фоне роста EBITDA. Выручка выросла на 11% до 238.3 млрд руб. с 214.5 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах. Показатель EBITDA вырос на 29% до 129.1 млрд руб. со 100 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 процентных пунктов до 54%. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счёт роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2.4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.



Чистая прибыль компании за III квартал 2018 года выросла на 87% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и снизилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Так, прибыль в отчётном квартале составила 24.2 млрд руб., в предыдущем квартале - 25.4 млрд руб., годом ранее - 13 млрд руб. Выручка снизилась на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 70.1 млрд руб. в связи со снижением объёмов продаж в каратах (-26%) на фоне роста средних цен. Рост на 19% по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением индекса цен и улучшением структуры продаж. Показатель EBITDA снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 40 млрд руб. за счет снижения продаж в каратах на 26%. Частично этот фактор был компенсирован ростом средних цен реализации на фоне контроля над издержками. Рост на 47% по сравнению с предыдущим годом обусловлен сокращением затрат и улучшением ценовой конъюнктуры.



"AK&M" от 15.02.2019