ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "АРБ-Инкасс"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "АРБ-Инкасс" (Москва). По величине активов на 1 января 2019 года кредитная организация занимала 482-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Основным видом деятельности НКО "АРБ-Инкасс" являлась инкассация наличных денежных средств. Сокращение спроса клиентов на инкассаторские услуги кредитной организации привело к существенному ухудшению ее финансового положения.



По итогам января 2019 года НКО "АРБ-Инкасс" допустила уменьшение величины собственных средств (капитала) до уровня ниже размера уставного капитала, что свидетельствовало о возникновении в ее деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).



Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении НКО "АРБ-Инкасс".



НКО "АРБ-Инкасс" не является участником системы страхования вкладов.









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