Банк ВТБ купит "Динамо" за 1 руб.

Банк ВТБ купит контрольный пакет акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 руб. Об этом пишет газета "Ведомости".



Как заявил президент Андрей Костин, "Мы и сейчас "Динамо" полностью финансируем. Мы их за рубль продали, а теперь за рубль купим обратно". Сделка ожидается в ближайшее время.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





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