Объём промпроизводства в России в январе вырос на 1.1%

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Объём промпроизводства в России в январе 2019 года вырос на 1.1% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 21.5%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.
Индекс производства по добыче полезных ископаемых вырос на 4.8%, в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 4.9%.
В обрабатывающей промышленности производство сократилось на 1% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем - на 31.4%.
AK&M Антикризис