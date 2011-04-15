Объём промпроизводства в России в январе вырос на 1.1%

Объём промпроизводства в России в январе 2019 года вырос на 1.1% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 21.5%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых вырос на 4.8%, в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 4.9%.



В обрабатывающей промышленности производство сократилось на 1% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем - на 31.4%.





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