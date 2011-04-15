Задолженность по зарплате в РФ за январь выросла на 12% до 2.711 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за январь 2019 года выросла на 12% и на 1 февраля составила 2.711 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 300 млн руб. (11.1%), в 2018 году - 1.085 млрд руб. (40%), в 2017 году и ранее - 1.326 млрд руб. (48.9%).



Задолженность по заработной плате на 1 февраля имелась перед 42 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 46% - работники обрабатывающих производств; 18% - строительства; 10% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 8% - транспорта; 5% - добычи полезных ископаемых.





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