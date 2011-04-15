Доля иностранного капитала в российских банках составила 12.41%

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, составил 12.41%. Об этом говорится в сообщении Банка России.



По данным на 1 января 2019 года, величина иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций достигла 391.7 млрд руб.



Совокупный уставный капитал кредитных организаций, рассчитанный для определения размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале таких кредитных организаций, составил 2.7 трлн руб.





"AK&M" от 15.02.2019