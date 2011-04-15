В ГД внесён законопроект о расширении возможностей для туризма на Дальнем Востоке

В Госдуму внесён законопроект о расширении возможностей для туризма на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроектом предлагается дать туристам, прибывающим на Дальний Восток по одноразовой электронной туристической визе, право посещения всех дальневосточных регионов, а не только того, в который они прибыли.



Кроме того, законопроектом предлагается дать органам местного самоуправления разрабатывать муниципальные программы развития туризма. Также предлагается дать Ростуризму полномочия разрабатывать единые федеральные методические рекомендации по разработке региональных и муниципальных программ развития туризма.



"AK&M" от 15.02.2019