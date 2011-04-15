"Возрождение" может вновь сменить собственников

Банк "Возрождение", который в прошлом году приобрела группа ВТБ, может вновь сменить собственников. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Рассматривается несколько вариантов - от присоединения "Возрождения" к связанному с ВТБ Почта-банку до продажи его инвесторам из Московской области.



Так, глава ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля неожиданно объявил, что изменил свои планы в отношении банка "Возрождение". "Это секрет,- заявил А.Костин.- Будет сюрприз, может, и не будет интегрирован в банк ВТБ, посмотрим". Он уточнил, что на его решение повлияло "настроение". "Может быть, интегрируем его куда-нибудь", - добавил он.



Напомним, ПАО "Банк ВТБ" увеличил долю в ПАО Банк "Возрождение" до 96.3% с 85%. Изменение произошло 7 февраля.



В октябре 2018 года стало известно, что ВТБ и фонд Bonum Capital (Cyprus) LTD закрыли сделку по приобретению ВТБ контрольного пакета акций банка "Возрождение" (85%) после получения всех необходимых согласований со стороны регулятора и в соответствии с решением наблюдательного совета ВТБ от 25 сентября.



ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





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