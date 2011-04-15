Московские розничные магазины "Алые паруса" выставлены на продажу. Об этом пишет газета "Ведомости".



Собственники сети рассматривают возможность как полной, так и частичной продажи сети.



Сеть "Алые паруса" существует с 1999 года. На 1 февраля 2019 года в "Алые паруса" входят только пять супермаркетов, три гипермаркета и "Елисеевский", который не выставлен на продажу.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"