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15/02/2019
18:31

Минэкономразвития планирует создать платформу для выдачи электронных виз на краткосрочные поездки

Минэкономразвития планирует создать платформу для выдачи электронных виз на краткосрочные поездки. При покупке комплексного пакета туруслуг через платформу должна быть предоставлена возможность получения электронной визы для краткосрочной поездки в Россию на 3-8 дней. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, свидетельствует сообщение министерства.

В настоящее время Минэкономразвития работает над созданием инновационной платформы въездного туризма, которая позволит иностранным гражданам получать электронную визу при условии приобретения туристических пакетов с конкретными услугами и въездом в Россию через Москву или Санкт-Петербург.

Предполагается, что электронная виза будет привязана к набору туруслуг на каждый день поездки, включая транспортные. Также на этой платформе не должно быть огромного числа предложений турпакетов - их количество не должно дезориентировать туристов, но и сами турпродукты должны быть по-своему уникальны и очень точно рассчитаны на целевую аудиторию.

При этом туристам необязательно бронировать места проживания в гостиницах непосредственно на маркетплейсе. Отели иностранцы смогут покупать привычным образом. Обязательным условием на начальном этапе станет въезд в Россию через Москву или Санкт-Петербург и покупка пакета туруслуг.


"AK&M" от 15.02.2019
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