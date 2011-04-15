Минэкономразвития планирует создать платформу для выдачи электронных виз на краткосрочные поездки. При покупке комплексного пакета туруслуг через платформу должна быть предоставлена возможность получения электронной визы для краткосрочной поездки в Россию на 3-8 дней. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, свидетельствует сообщение министерства.



В настоящее время Минэкономразвития работает над созданием инновационной платформы въездного туризма, которая позволит иностранным гражданам получать электронную визу при условии приобретения туристических пакетов с конкретными услугами и въездом в Россию через Москву или Санкт-Петербург.



Предполагается, что электронная виза будет привязана к набору туруслуг на каждый день поездки, включая транспортные. Также на этой платформе не должно быть огромного числа предложений турпакетов - их количество не должно дезориентировать туристов, но и сами турпродукты должны быть по-своему уникальны и очень точно рассчитаны на целевую аудиторию.



При этом туристам необязательно бронировать места проживания в гостиницах непосредственно на маркетплейсе. Отели иностранцы смогут покупать привычным образом. Обязательным условием на начальном этапе станет въезд в Россию через Москву или Санкт-Петербург и покупка пакета туруслуг.





"AK&M" от 15.02.2019