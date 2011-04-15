Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/02/2019
18:00

ВТБ создаёт единого российского зернового оператора

ВТБ, купивший 33.18% Новороссийского комбината хлебопродуктов, 50% минус 1 акцию Объединенной зерновой компании и Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), создаёт единого российского зернового оператора. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Сделка по НЗТ, о которой стало известно 14 февраля, должна быть закрыта во II квартале, ее сумму аналитики оценивают не менее чем в 15 млрд руб.

Как отмечает газета, ВТБ как создатель единого зернового оператора выглядит логичным: еще в августе 2018 года банк купил 22.25% одного из крупнейших в РФ зерновых терминалов, Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), увеличив затем долю до 33.18%. Еще 51% НКХП у Объединенной зерновой компании (ОЗК), в которой тот же ВТБ 13 февраля приобрел 50% минус 1 акцию (оставшиеся принадлежат государству). Все эти активы, как и доля в НМТП, ранее принадлежали группе "Сумма" Зиявудина Магомедова.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100