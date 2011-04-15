ВТБ создаёт единого российского зернового оператора

ВТБ, купивший 33.18% Новороссийского комбината хлебопродуктов, 50% минус 1 акцию Объединенной зерновой компании и Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), создаёт единого российского зернового оператора. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Сделка по НЗТ, о которой стало известно 14 февраля, должна быть закрыта во II квартале, ее сумму аналитики оценивают не менее чем в 15 млрд руб.



Как отмечает газета, ВТБ как создатель единого зернового оператора выглядит логичным: еще в августе 2018 года банк купил 22.25% одного из крупнейших в РФ зерновых терминалов, Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), увеличив затем долю до 33.18%. Еще 51% НКХП у Объединенной зерновой компании (ОЗК), в которой тот же ВТБ 13 февраля приобрел 50% минус 1 акцию (оставшиеся принадлежат государству). Все эти активы, как и доля в НМТП, ранее принадлежали группе "Сумма" Зиявудина Магомедова.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"