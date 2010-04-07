В России изымается из оборота лекарство "Эреспал". Об этом говорится в документе Росздравнадзора.



"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо Представительства АО "Лаборатории Сервье", Франция, об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов "Эреспал (МНН: Фенспирид), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг" (регистрационное удостоверение П N012547/01 от 07.04.2010) и "Эреспал (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл" (регистрационное удостоверение П N012547/02 от 28.06.2010), держатель регистрационных удостоверений - Лаборатории Сервье (Франция), в связи с неблагоприятным соотношением "польза-риск" при применении данных препаратов", говорится в документе.



В настоящее время Росздравнадзор осуществляет мероприятия по оценке данных по безопасности лекарственных препаратов фенспирида в порядке, определённом приказом ведомства.



Решение по порядку дальнейшего обращения лекарственных препаратов, содержащих фенспирид, других торговых наименований, будет принято Минздравом России на основании заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по результатам фармаконадзора, либо на основании подачи заявления держателями регистрационных удостоверений в Минздрав России.





"AK&M" от 15.02.2019