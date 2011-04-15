Канатная дорога будет работать бесплатно вечером 16 февраля

Московская канатная дорога 16 февраля 2019 года с 18:00 до 22:00 будет работать бесплатно из-за соревнований по фристайлу. Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.



В субботу спортивно-туристический комплекс "Воробьёвы горы" снова примет этап Кубка мира FIS, на этот раз по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика". В столицу уже в девятый раз приедут более 70 сильнейших мировых акробатов-лыжников.



Посетить соревнования можно бесплатно. Пройти в зрительскую зону болельщики смогут от станции метро "Воробьёвы горы" или по канатной дороге от станций "Лужники" или "Воробьёвы горы".



Напомним, Московская канатная дорога открылась в ноябре 2018 года. Она соединила Воробьёвы горы и спорткомплекс "Лужники".



Канатка работает ежедневно с 12:00 до 20:00. Войти и выйти можно на станциях "Лужники" (у стадиона) и "Воробьёвы горы" (у смотровой площадки).







"AK&M" от 15.02.2019