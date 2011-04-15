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18/02/2019
10:39

Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 февраля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 февраля 2019 года.

УЛОВ ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ
У РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ КОМПАНИЙ ВОЗНИКЛИ СЛОЖНОСТИ В РОССИЙСКИХ ВОДАХ

Изменения закона о госгранице, вступившие в силу в январе 2019 года, создали проблемы российским рыбопромышленникам. Теперь они не могут несколько раз перегружать обработанный улов во внутренних морских водах и территориальном море России. Новые правила приводят к потере времени, а упущенная выручка уже достигла 5 млрд руб., жалуются участники рынка.


АКЦИОНЕРЫ "ЮЛМАРТА" НЕ СМОГЛИ РАССТАТЬСЯ
СДЕЛКА ПО ВЫКУПУ ДОЛИ В РИТЕЙЛЕРЕ НЕ СОСТОЯЛАСЬ

Вопреки решению Лондонского суда, акционеры "Юлмарта" Дмитрий Костыгин и Август Мейер не выкупили долю третьего совладельца онлайн-ритейлера Михаила Васинкевича за $67 млн. В срыве сделки стороны винят друг друга. Конфликт продолжится в судах Кипра и Британских Виргинских островов, где Михаил Васинкевич требует ликвидировать структуры Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, владеющие акциями "Юлмарта", и обязать их владельцев выплатить ему $75 млн.


АВИАЦИОННЫЕ ВЫБРОСЫ НЕКОМУ ПРИНЯТЬ
КОМПАНИЯМ НЕКУДА СДАВАТЬ ОТЧЕТЫ ПО СО2

Промедление властей РФ в создании национальной системы мониторинга авиационных выбросов CO2 грозит убытками для авиакомпаний. Уже с этого года российские перевозчики должны начать сбор данных о своих выбросах при зарубежных перелетах для международного регулятора ICAO. Но Минтранс не назначил ответственный за это орган и не утвердил порядок аккредитации компаний, которые будут заниматься проверкой отчетов. На рынке опасаются, что промедление российских властей приведет к росту выплат авиаторов и теоретически даже к запрету для них международных полетов с 2027 года.


ОТ ГАСТАРБАЙТЕРОВ ЖДУТ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В МВД РЕШИЛИ ПОПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ ЗА СЧЕТ САМОЗАНЯТЫХ

Гастарбайтеры, работающие в России как самозанятые, должны будут платить налог со своего дохода в виде авансового платежа. Соответствующий законопроект разработали в МВД. В Госдуме считают идею оправданной, но сомневаются, что такой налог будет легко собирать.


СПЕЦИНВЕСТКОНТАКТ
ГРУППА ГАЗ И VOLKSWAGEN ПЛАНИРУЮТ РАСШИРЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА

В случае успеха продолжающихся переговоров о снятии санкций США с группы ГАЗ Олега Дерипаски немецкий Volkswagen (VW) может стать не только ее совладельцем, но и участником специнвестконтракта (СПИК) с государством. Совместные вложения, дополнительные к текущим 20,9 млрд руб. в рамках СПИК, составят 13,7 млрд руб. Они пойдут на локализацию на мощностях ГАЗа легкого коммерческого автомобиля VW Crafter, а также грузовиков линейки Traton AG (MAN, Scania, VW), новых тягачей "Урал" и грузовиков линейки Next.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 18.02.2019
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