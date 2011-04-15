Российский рынок слияний и поглощений существенно сдал позиции в 2018 году. Так, за год зафиксировано всего 335 транзакций (сделок M&A с участием российских компаний). Это самый низкий результат с момента формирования статистики в бюллетене (с 2010 года). По отношению к 2017 году количество сделок снизилось на 26.9%. Для сравнения, в предыдущем году падение составляло 2%. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Суммарная стоимость сделок в 2018 году также заметно слабее предыдущего года - $42.3 млрд, на 17.1% ниже. Обычно активный декабрь в 2018 году не помог нагнать темпы роста. Прогноз аналитиков AK&M относительно объёма рынка M&A в 2018 году оправдался: ранее предполагалось, что он может составить $40-45 млрд, и результаты 2018 года пришлись на среднее значение.



По прежнему растёт число мегасделок (стоимостью более $1 млрд) - до 8 транзакций с 7 в 2017 году. Самой масштабной сделкой 2018 года на российском рынке M&A стала санация Промсвязьбанка братьев Ананьевых Агентством по страхованию вкладов. Эта сделка, стоимость которой составила $4.25 млрд, оказалась также второй по величине в финансовом секторе за всю историю наблюдений, уступив только санации банка "ФК Открытие". На втором месте в 2018 году оказалась декабрьская сделка: канадская Corel Corporation купила транснациональную IT-корпорацию с российскими корнями Parallels Holding Ltd. оценочно за $3 млрд (см. ниже в этом выпуске). Третье место заняла еще одна мегасделка с участием государства - продажа инвестиционной группой UCP Ильи Щербовича 50% группы "Стройгазконсалтинг" (СГК) оценочно за $2.882 млрд структурам Газпромбанка.



Невзирая на то, что цены на российские компании остаются низкими, средняя стоимость сделки постепено растет. Так в 2018 году средняя стоимость транзакции (за вычетом крупнейших от $1 млрд) составила $65.7 млн - это на 33.4% выше, чем годом ранее ($49.3 млн) и является самой высокой за 9 лет.



В рублёвом выражении тенденции выражены даже ярче. По сравнению с 2017 годом рынок вырос на 6.3% до 3 трлн руб. Средняя стоимость сделки стала максимальной за последние 8 лет и достигла 4.2 млрд руб. Но в значительной степени такой результат обусловлен ослаблением курса рубля. За 2018 год курс доллара к российскому рублю вырос на 12.4243 руб. за $1. Это существенно ослабило активность российских компаний за рубежом: объём трансграничных сделок российских компаний по сравнению с позапрошлым годом резко сократился.



На объём рынка большое влияние оказали те же факторы, которые проявились в 2017 году. В первую очередь это большое количество банкротств компаний и санаций банков (в том числе из топ-10). По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, число российских компаний, признанных банкротами, в 2018 году сократилось на 3,1% по сравнению с 2017 годом, однако это объясняется эффектом высокой базы: в 2017 году количество банкротств было рекордным.



Другим фактором, тормозящим развитие рынка M&A, является сокращение потребительского спроса. Согласно информации Росстата, в 2018 году доходы населения упали на 0.2%. Эксперты полагают, что показатель несколько завышен по сравнению с реальной ситуацией. Это сдерживает развитие целого ряда отраслей, от пищевой промышленности до торговли и сферы услуг.



Базовый объём рынка M&A (без учёта крупнейших сделок стоимостью от $1 млрд и выше) сократился относительно 2017 года на 3.2% и достиг $21.5 млрд, однако показал более высокий результат по сравнению с 2016 годом на 2.2%.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"