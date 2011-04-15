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18/02/2019
14:07

Первое место на российском рынке M&A в 2018 году заняли строительство и девелопмент

Первое место на российском рынке M&A в 2018 году заняли строительство и девелопмент. Число сделок в отрасли выросло незначительно по сравнению с 2017 годом - на 4.5% до 92 транзакций, зато их суммарная стоимость увеличилась в 2.4 раза до $8.92 млрд с $3.774 млрд (21.1% рынка). Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.

В основном такой результат обусловлен большим числом банкротств девелоперов. Кроме того, в июле 2018 года в отрасли состоялась крупнейшая сделка за два последних года - продажа инвестиционной группой UCP Ильи Щербовича 50% группы "Стройгазконсалтинг" (СГК) оценочно за $2.882 млрд.

Второе место в рейтинге отраслей заняли финансовые институты с 33 сделками на $6.48 млрд (15.3% объема рынка). Крупнейшей сделкой в отрасли стала санация Центробанком Промсвязьбанка за $4.25 млрд.

Торговля поднялась на третье место и по объёму, и по числу сделок, однако темпы роста в отрасли существенно сократились. Объём сделок составил $5.88 млрд (13.9% рынка), увеличившись за год на 4.9%. Количество сделок сократилось в 2,2 раза в годовом сравнении, до 32 транзакций.

Результат обусловлен преимущественно двумя транзакциями. Речь идёт о крупнейшей сделке за всю историю российской торговли - о приобретении банком ВТБ торговой сети "Магнит" за $2.4 млрд, а также о покупке Сбербанком и ВТБ крупнейшего хорватского ритейлера Agrokor оценочно за $1.6 млрд.

Транспорт в 2018 году существенно вырос и занял четвертое место в рейтинге отраслей (9.9% объема). Суммарная стоимость сделок за этот период увеличилась в 2 раза до $4.196 млрд с $2.076 млрд, их количество выросло до 19 с 16 годом ранее (+18.8%). Такой высокий результат обусловлен заключением крупнейшей сделки года - продажи железнодорожного оператора "УВЗ Логистик", которого выкупила компания "Инвест-Логистика" оценочно за $2.12 млрд.

Заметно выросла активность в IT сфере, которая поднялась на пятое место. В отрасли отмечено 26 транзакций на $3.67 млрд (8.7% объёма рынка). Результат также обусловлен одной крупной сделкой: покупкой канадской Corel Corporation международного IT-холдинга Parralels у российского владельца оценочно за $3 млрд.

В целом по итогам 2018 года сокращение числа сделок и общего уровня M&A-активности было отмечено в металлургии, сфере услуг, сельском хозяйстве, ТЭК, торговле, сфере телекоммуникаций и страховании. Рост показывали только добыча полезных ископаемых, машиностроение, а также лесная и целлюлозно-бумажная промышленность.

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AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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