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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 16 февраля, в размере 66.7044 руб. против 66.5429 руб. на 15 февраля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
15.02.19 - 66.5429 руб.
14.02.19 - 65.6778 руб.
13.02.19 - 65.7147 руб.
12.02.19 - 65.6517 руб.
09.02.19 - 66.0628 руб.
"AK&M" от 18.02.2019