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18/02/2019
09:31

Повтор! Объём промпроизводства в России в январе вырос на 1.1%

Объём промпроизводства в России в январе 2019 года вырос на 1.1% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 21.5%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.

Индекс производства по добыче полезных ископаемых вырос на 4.8%, в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 4.9%.

В обрабатывающей промышленности производство сократилось на 1% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем - на 31.4%.


"AK&M" от 18.02.2019
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