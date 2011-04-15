В пятницу российский рубль сумел частично отыграть потери, понесенные после обострения санкционной обстановки днем ранее (USD/RUB 66.3-0.5%; EUR/RUB 74.9-0.5%). Об этом говорится в обзоре Росбанка.



С одной стороны, такое движение может объясняться техническим отскоком, так как новый санкционный законопроект (new DASKA), по сути, повторил большую часть мер, уже представленных в прошлом году, а сроки и дальнейшие шаги по-прежнему не определены. С другой стороны, поддержку российскому валютному рынку продолжает оказывать поступательное восстановление цен на нефть на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между США и Китаем (Brent $66.3 за баррель, +2.6%).



На предстоящей неделе, вероятно, активизируются продажи экспортной выручки под налоги, а рубль будет тяготеть к консолидации в диапазоне 66.0-66.5 против доллара США.



Наиболее значимой темой для рынка останутся санкции, однако, ограничительные меры ЕС за инцидент в Керченском проливе обещают быть минимальными - а со стороны США ожидать значимых заголовков на неделе трудно (нет слушаний ни в Сенате, ни в Палате представителей).







"AK&M" от 18.02.2019