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18/02/2019
11:07

В пятницу российский рубль сумел частично отыграть потери

В пятницу российский рубль сумел частично отыграть потери, понесенные после обострения санкционной обстановки днем ранее (USD/RUB 66.3-0.5%; EUR/RUB 74.9-0.5%). Об этом говорится в обзоре Росбанка.

С одной стороны, такое движение может объясняться техническим отскоком, так как новый санкционный законопроект (new DASKA), по сути, повторил большую часть мер, уже представленных в прошлом году, а сроки и дальнейшие шаги по-прежнему не определены. С другой стороны, поддержку российскому валютному рынку продолжает оказывать поступательное восстановление цен на нефть на фоне сообщений о прогрессе в переговорах между США и Китаем (Brent $66.3 за баррель, +2.6%).

На предстоящей неделе, вероятно, активизируются продажи экспортной выручки под налоги, а рубль будет тяготеть к консолидации в диапазоне 66.0-66.5 против доллара США.

Наиболее значимой темой для рынка останутся санкции, однако, ограничительные меры ЕС за инцидент в Керченском проливе обещают быть минимальными - а со стороны США ожидать значимых заголовков на неделе трудно (нет слушаний ни в Сенате, ни в Палате представителей).



"AK&M" от 18.02.2019
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