Неделя начинается на позитивном внешнем фоне на азиатских торгах

Неделя начинается на строго позитивном внешнем фоне на азиатских торгах. Продолжение переговоров китайского вице-премьера с торгпредом США сулит надежду если не на достижение соглашения, то, как минимум, на отсрочку очередного витка повышения импортных пошлин со стороны США с 1 марта. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.



В лидерах роста в Азии Шанхай (более 2%).Доходность по UST- 10 снова колеблется чуть выше 2.6%.



На сырьевых рынках больших изменений нет. Драгметаллы продолжают разнонаправленное движение, за ними следуют и промышленные. В энергоносителях и в продовольствии также нет принципиальных изменений.



В США сегодня выходной, поэтому доя умеренного роста на отечественном рынке есть неплохие шансы.



Существенной внешней макроэкономической статистики также нет, а из внутренней отметим только динамику месячного ВВП.



Сохранение суверенного рейтинга России от Fitch на прежнем уровне ВВВ- не должно разочаровать - его подъём на новую ступень, с отрывом в оценке кредитного качества от S&P иMoody's, в текущих условиях явился бы едва ли не вызовом всему внешнеполитическому фону в отношениях России и США.





"AK&M" от 18.02.2019