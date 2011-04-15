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18/02/2019
11:31

Неделя начинается на позитивном внешнем фоне на азиатских торгах

Неделя начинается на строго позитивном внешнем фоне на азиатских торгах. Продолжение переговоров китайского вице-премьера с торгпредом США сулит надежду если не на достижение соглашения, то, как минимум, на отсрочку очередного витка повышения импортных пошлин со стороны США с 1 марта. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

В лидерах роста в Азии Шанхай (более 2%).Доходность по UST- 10 снова колеблется чуть выше 2.6%.

На сырьевых рынках больших изменений нет. Драгметаллы продолжают разнонаправленное движение, за ними следуют и промышленные. В энергоносителях и в продовольствии также нет принципиальных изменений.

В США сегодня выходной, поэтому доя умеренного роста на отечественном рынке есть неплохие шансы.

Существенной внешней макроэкономической статистики также нет, а из внутренней отметим только динамику месячного ВВП.

Сохранение суверенного рейтинга России от Fitch на прежнем уровне ВВВ- не должно разочаровать - его подъём на новую ступень, с отрывом в оценке кредитного качества от S&P иMoody's, в текущих условиях явился бы едва ли не вызовом всему внешнеполитическому фону в отношениях России и США.


"AK&M" от 18.02.2019
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