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18/02/2019
12:23

Ингосстрах запускает официальный канал на платформе "Яндекс.Дзен"

Ингосстрах объявляет о запуске официального канала на сервисе персональных рекомендаций "Яндекс.Дзен". Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Канал ingos.ru будет рассказывать о страховании простым и понятным всем языком, а также выступит новой площадкой для общения экспертов Ингосстраха с читателями платформы. Информация, предназначенная для канала, будет подаваться в самых популярных форматах "Яндекс. Дзена": статьи, лайфхака, нарратива, инфографики и лонгрида.

"Мы в Ингосстрахе постоянно ищем новые способы и формы коммуникации с клиентом, поэтому не могли оставить в стороне тренд, столь быстро набирающий обороты. "Яндекс.Дзен", чья аудитория измеряется миллионами, сегодня является одним из самых популярных и удобных источников информации для многих интернет-пользователей. Мы прекрасно осознаем, что главное при ведении канала бренда – не уйти в прямую рекламу и быть полезными для своего читателя. Собственно, такому принципу мы и следовали, разрабатывая стратегию нашего присутствия на "Яндекс.Дзене", – говорит директор по связям с общественностью компании "Ингосстрах" Карен Асоян. – Мы будем рассказывать обо всем, что может представлять интерес для клиентов страховых компаний, которые тоже исчисляются миллионами, ведь это, как минимум, автовладельцы, оформляющие полисы ОСАГО. Недостаток проверенной информации о страховых продуктах сегодня ощущается как никогда ранее, поэтому мы решили исправить эту ситуацию и дать возможность клиентам узнавать все самое главное из надёжного источника".

Платформа "Яндекс.Дзен" – это сервис персональных рекомендаций, встроенный в браузер "Яндекс". Алгоритмическая лента публикаций, основанная на искусственном интеллекте, подбирает контент для пользователей, основываясь на их индивидуальных предпочтениях. Ежедневный охват портала составляет более 13 миллионов человек, которые в среднем проводят по 20-30 минут в день на страницах "Яндекс.Дзена".

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 18.02.2019
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