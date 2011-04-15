Просроченная задолженность по потребительским кредитам в IV квартале сократилась на 0.1 п.п.

Доля просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа в IV квартале 2018 года составила 20.5%. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



При этом за три последних квартала прошлого года данный показатель сократился на 1.4 процентного пункта (п.п.).



В то же время по сравнению с IV кварталом 2017 года доля просрочки по потребительским кредитам сократилась незначительно - всего на 0.1 п.п.





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