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18/02/2019
12:22

Просроченная задолженность по потребительским кредитам в IV квартале сократилась на 0.1 п.п.

Доля просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа в IV квартале 2018 года составила 20.5%. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

При этом за три последних квартала прошлого года данный показатель сократился на 1.4 процентного пункта (п.п.).

В то же время по сравнению с IV кварталом 2017 года доля просрочки по потребительским кредитам сократилась незначительно - всего на 0.1 п.п.


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