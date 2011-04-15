Сургутнефтегаз опроверг сокрытие публичных слушаний по нефтедобыче в "Нумто"

ПАО "Сургутнефтегаз" опровергло сокрытие акционерным обществом публичных слушаний по нефтедобыче в "Нумто". Об этом заявила пресс-служба компании в связи с появлением в СМИ этой информации.



В соответствии с действующим природоохранным законодательством общественные обсуждения (слушания) намечаемой хозяйственной деятельности организуются органами местного самоуправления, на территории которых планируется реализация проекта. В Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры слушания проводятся в административном центре муниципального района - в городе Белоярский. Информация об этом, а также о месте и времени проведения общественных обсуждений, местах ознакомления с материалами была опубликована в "Российской газете", в газетах Новости Югры", "Белоярские вести", на сайте администрации района, отмечают в компании.



Материалы о намечаемой деятельности были размещены и доступны для ознакомления в администрации Белоярского района, в Управлении поисково-разведочных работ ПАО "Сургутнефтегаз", на официальном сайте ПАО "Сургутнефтегаз".



Планируемую деятельность и места размещения скважин в природном парке "Нумто" официальные представители Сургутнефтегаза предварительно обсудили со всеми представителями коренного населения, непосредственно проживающими в этой части парка. В итоге восемь глав семей казымских ханты и лесных ненцев, ведущих традиционный образ жизни на территориях, где планируется вести работы, одобрили и согласовали схемы размещения объектов.



Учитывая удаленность и труднодоступность национальной деревни Нумто и стойбищ в парке, Сургутнефтегазом была организована доставка вертолетом в г.Белоярский и обратно всех коренных жителей, которые пожелали принять участие в общественных обсуждениях проекта.



24 января 2019 года в администрации Белоярского района состоялись слушания, в которых приняли участие жители природного парка "Нумто" М.Рандымов, Н.Вылла, П.Вылла, С.Пяк, Л.Пяк, Ж.Сергачева, Л.Логаны, в том числе В.Пяк, вице-президент "Союза оленеводов Югры", инспектор природного парка "Нумто".



Всем присутствующим неоднократно была предоставлена возможность высказаться. Жители природного парка "Нумто" озвучили единственное пожелание Сургутнефтегазу: жительница Нумто Н.Вылла отметила, что для выполнения работ необходимо привлечь лучшую бригаду.



Поисково-оценочные скважины проектируются вне границ территорий, где находятся объекты культурного наследия, и не затрагивают святые места коренных жителей. Ближайшая планируемая скважина находится на расстоянии более 12 км от объекта культурного наследия Достопримечательное место регионального значения "Нумто".



Слушания признаны состоявшимися, общественность, органы местного самоуправления согласовали реализацию проекта. Протокол общественных обсуждений опубликован на сайте администрации Белоярского района. Все требования законодательства, установленные в отношении процедуры проведения общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности, выполнены в полном объеме.



ПАО "Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших компаний нефтяной отрасли России. Основные рынки сбыта компании - регионы Северо-Запада России. Согласно независимой оценке, проведённой по МСФО, извлекаемые запасы нефти и газа компании составляют около 2.5 млрд т нефтяного эквивалента. Акционеры компании не раскрываются.



"AK&M" от 18.02.2019