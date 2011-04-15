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18/02/2019
13:15

CityJet не отказывается от самолётов SSJ100

Информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолётов SSJ100 их собственнику не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении ГСС в ответ на публикацию в издании "Ведомости" об отказе авиакомпании CityJet от ВС.

В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ100, отмечается в заявлении.

АО "Гражданские самолёты Сухого" (ИНН 7714175986) - дочернее предприятие ПАО "Компания "Сухой" - основано в 2000 году для реализации проектов в области гражданской авиатехники. Стартовым проектом компании является программа по созданию нового семейства российских ближнемагистральных самолётов Superjet-100. ГСС осуществляет их проектирование и разработку, производство, маркетинг и продажи, сертификацию и послепродажное обслуживание. ГСС выступает интегратором проекта, в котором принимают участие более 20 ведущих поставщиков систем и комплектующих - лидеров мировой авиаиндустрии. С 2006 года стратегическим партнёром по проекту является итальянская компания Alenia Aeronautica.

Чистый убыток ГСС за первое полугодие 2018 года вырос на 7.06% до 804.676 млн руб. с 751.598 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 47.02% до 16.007 млрд руб. с 10.888 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.12 раза до 1.936 млрд руб. с 913.883 млн руб., убыток до налогообложения снизился на 18.57% до 875.958 млн руб. с 1.076 млрд руб.

Чистый убыток АО "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС) за первое полугодие 2018 года по МСФО вырос на 6.75% до 3.716 млрд руб. с 3.481 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 49.54% до 15.99 млрд руб. с 10.693 млрд руб., убыток от операционной деятельности уменьшился на 41.26% до 1.844 млрд руб. с 3.139 млрд руб., убыток до налогообложения - на 10.07% до 4.035 млрд руб. с 4.487 млрд руб.



"AK&M" от 18.02.2019
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