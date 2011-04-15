"Уральские авиалинии" открывают два новых прямых рейса во Францию

"Уральские авиалинии" открывают два новых прямых рейса во французские города Бордо и Монпелье из московского аэропорта "Домодедово". Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



В Бордо полёты начнутся 1 июня и будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам; в Монпелье - 2 июня, рейс будет выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.



Стоимость начинается от 4.573 тыс. руб. в одну сторону по тарифу "Безбагажный".



Напомним, что с 1 февраля авиакомпания ввела дополнительные тарифы "Безбагажный" и "Багажный", которые позволяют пассажирам платить только за перелёт и значительно экономить на отдыхе. Пока данные тарифы действуют только на рейсах из Домодедово в Бордо и Монпелье, а также из "Жуковского" в Париж, Ниццу, Прагу и Рим.



ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



Чистый убыток "Уральских авиалиний" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 896.951 млн руб. против прибыли в 206.313 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.08% до 33.144 млрд руб. с 24.72 млрд руб., убыток от продаж составил 1.211 млрд руб. против прибыли в 106.088 млн руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 877.099 млн руб. против прибыли в 211.322 млн руб.





"AK&M" от 18.02.2019