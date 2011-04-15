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18/02/2019
13:43

Кассация поддержала требования Саратовского УФАС к администрации города

Управление ФАС России по Саратовской области добилось аннулирования ряда свидетельств на осуществление перевозок пассажиров по регулярным маршрутам в Саратове, ввиду незаконного продления их срока действия без проведения конкурсных процедур. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Напомним, в декабре 2017 года в нарушение требований закона о защите конкуренции и закона об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" выдал 86 свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам 4 хозяйствующим субъектам без проведения конкурсных процедур.

При этом, до выдачи спорных свидетельств перевозки на территории города осуществлялись по регулируемым тарифам. Цена проезда в общественном транспорте составляла 17 руб. После выдачи свидетельств с нарушением порядка, установленного законодательством, перевозки стали осуществляться по нерегулируемым тарифам. Цена проезда возросла до 23 руб.


"AK&M" от 18.02.2019
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