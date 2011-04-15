Суд поддержал ФАС по аукциону в Пермском крае

Арбитраж поддержал решение и предписание ФАС по аукциону на замену лифтов в Пермском крае стоимостью свыше 640 млн руб. Аукцион проводился с нарушениями, которые не позволили организатору торгов получить наилучшее ценовое предложение, говорится в сообщении антимонопольной службы.



Напомним, в сентябре 2018 года ФАС рассмотрела жалобы компаний "Мосрегионлифт" и "Щербинский лифтостроительный завод" на действия Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае, ЗАО "Сбербанк-АСТ" и Региональной службы по тарифам (РСТ) Пермского края при проведении в августе 2018 года аукциона по оценке техсостояния лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифтового оборудования и выполнению работ по замене лифтов на территории региона. Начальная цена договора составляла 644.2 млн руб.



Установлено, что компании "Мосрегионлифт" и "Щербинский лифтостроительный завод" были необоснованно исключены из реестра квалифицированных подрядных организаций Пермского края, что привело к отклонению их заявок на участие в аукционе.



Органу по ведению реестра было предписано отменить протокол, недопустивший компании к торгам, а организатору торгов - аннулировать аукцион, с тем чтобы в будущем провести его с максимально возможным количеством участников и получить наилучшее ценовое предложение.





"AK&M" от 18.02.2019