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18/02/2019
13:51

Суд поддержал ФАС по аукциону в Пермском крае

Арбитраж поддержал решение и предписание ФАС по аукциону на замену лифтов в Пермском крае стоимостью свыше 640 млн руб. Аукцион проводился с нарушениями, которые не позволили организатору торгов получить наилучшее ценовое предложение, говорится в сообщении антимонопольной службы.

Напомним, в сентябре 2018 года ФАС рассмотрела жалобы компаний "Мосрегионлифт" и "Щербинский лифтостроительный завод" на действия Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае, ЗАО "Сбербанк-АСТ" и Региональной службы по тарифам (РСТ) Пермского края при проведении в августе 2018 года аукциона по оценке техсостояния лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифтового оборудования и выполнению работ по замене лифтов на территории региона. Начальная цена договора составляла 644.2 млн руб.

Установлено, что компании "Мосрегионлифт" и "Щербинский лифтостроительный завод" были необоснованно исключены из реестра квалифицированных подрядных организаций Пермского края, что привело к отклонению их заявок на участие в аукционе.

Органу по ведению реестра было предписано отменить протокол, недопустивший компании к торгам, а организатору торгов - аннулировать аукцион, с тем чтобы в будущем провести его с максимально возможным количеством участников и получить наилучшее ценовое предложение.


"AK&M" от 18.02.2019
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