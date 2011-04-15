Госдума опровергла информацию об обсуждении запрета на покупку автомобиля без парковочного места. В ряде СМИ появилась информация о том, что в Государственной Думе якобы идёт обсуждение инициативы, предполагающей запрет для россиян покупать автомобиль, если у них нет гаража или машиноместа. Эта информация не соответствует действительности, сообщает нижняя палата парламента.



"Нет у нас законопроекта такого, и мы считаем, что запрета никакого не должно быть. Это просто "фейк", — заявил председатель Комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, цитируемый в сообщении.





"AK&M" от 18.02.2019