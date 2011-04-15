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18/02/2019
14:19

Минсельхоз ожидает роста агрострахования

Минсельхоз ожидает роста агрострахования после внесения изменений в закон о господдержке в этой сфере. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Напомним, 1 марта 2019 года вступает в силу федеральный закон N 563-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный закон "О развитии сельского хозяйства". Его принятие позволит усовершенствовать механизм сельхозстрахования и повысить интерес как у аграриев, так и у страховых организаций к данной мере государственной поддержки.

В частности, закон предусматривает возможность заключения договоров сельхозстрахования с господдержкой на случай риска утраты (гибели) урожая, посадок многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных в результате воздействия всех, нескольких или одного из опасных для сельхозпроизводства событий. Также исключено пороговое значение размера утраты урожая и посадок многолетних насаждений при одновременном установлении обязательной безусловной франшизы, минимальный размер которой не может быть менее 10% от страховой суммы. Это позволит обеспечить выплаты страхового возмещения при минимальной утрате урожая сельхозкультур. Кроме того, изменения предполагают увеличение максимального размера безусловной франшизы с 30% до 50% от страховой суммы и расширение перечня страховых событий.

В результате Минсельхоз России ожидает появления более дешевых и привлекательных страховых продуктов, а также роста интереса у аграриев и страховых организаций к сельхозстрахованию, в том числе в зонах рискованного земледелия.

По прогнозам Минсельхоза России, реализация указанных мер позволит увеличить долю застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных к 2020 году до 16.7%, а к 2025 году - до 26.1%. Доля застрахованной посевной площади возрастет до 4.2% к 2020 году и до 11.3% к 2025 году.




"AK&M" от 18.02.2019
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