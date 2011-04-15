Минэкономразвития поддержит рынок зелёных облигаций в России

Минэкономразвития в рамках Комплексного плана мероприятия по повышению энергетической эффективности российской экономики готовит конкретные меры по поддержке не только эмитентов зелёных облигаций, но и по привлечению инвесторов в экологический сектор рынка. Об этом говорится в сообщении министерства.



В бюджете РФ предусмотрено потратить на эти цели порядка 27.5 млрд руб. за 6 лет.



Объём рынка зелёных облигаций в мире достиг около $390 млрд, из которых почти половина - около $160 млрд - размещена в 2018 году, заявил заместитель министра экономического развития России Илья Торосов на сессии "Зелёное инвестирование: развивая рынок ответственных инвестиций".



"Мы бы хотели на проблему посмотреть комплексно. Посмотреть, чем мы можем поддержать не только эмитента, но и инвесторов. Услышать от бизнеса конкретные шаги поддержки данного рынка и найти общие пути решения" - отметил замминистра.



В качестве возможных мер поддержки инструментов зелёного финансирования Минэкономразвития разрабатываются предложения, среди которых: полное или частичное освобождение от налога на прибыль НПФ институциональных инвесторов в части полученного процентного дохода по зеленым облигациям; распространение на зеленые облигации, по аналогии с ценными бумагами высокотехнологичного сектора, возможности применения налоговой ставки 0 % к доходу от реализации таких ценных бумаг; обеспечение специального подхода по нагрузке на капитал банков, инвестирующих в зеленые облигации и внесение таких облигаций в Ломбардный список, в некоторых случаях, с пониженным дисконтом.



Все указанные предложения Минэкономразвития готово обсудить с заинтересованными сторонами.



В качестве проблемы замминистра посетовал на отсутствие в правовом поле легального определения зелёных облигаций.



"Тут нам надо не изобретать какую-то новую сущность, а взять ICMA (International Capital Market Association) и стандарты ICMA зафиксировать, а также определиться с верификаторами, то есть теми, кто будет подтверждать "зеленость" облигаций", подчеркнул И.Торосов.



Замминистра отметил, что Минэкономразвития полностью поддерживает создание отдельной секции зелёных облигаций на Московской Бирже, поскольку это соответствует лучшему мировому опыту.



"На площадке Минэкономразвития или на площадке биржи необходимо учреждать рабочую группу, чтобы обсуждать конкретные шаги. В принципе, мы опаздываем и нам надо ускориться" - заключил И.Торосов.



"AK&M" от 18.02.2019