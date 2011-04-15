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18/02/2019
14:50

Замглавы МЭР предлагает создать систему оценки рисков по климатическому треку

Бизнес всё чаще сталкивается с рисками, связанными с изменением климата. Их минимизация требует тесной кооперации между государством и частным капиталом. Как говорится в сообщении МЭР, об этом замминистра экономичного развития Михаил Расстригин заявил на сессии "Экономика vs климат. Уроки адаптации" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы уже сегодня видим, что происходят природные явления, катастрофические для бизнеса. Один из примеров - события в мексиканском заливе, где "BP" должна была заплатить штрафы на сумму в $60 млрд. Или, например, события в Калифорнии, когда лесные пожары привели к банкротству энергетической компании", - отметил замминистра.

В связи с этим, считает М.Расстригин, необходимо создать систему оценки рисков по климатическому треку. С этой целью Минэкономразвития разрабатывает Стратегию низкоуглеродного развития, а также совершенствует прогнозы по выбросам в части механизмов их учёта и верификации.

Кроме того, министерство работает над планом адаптации экономики к климатическим изменениям. Сейчас проект находится на межведомственном согласовании.



"AK&M" от 18.02.2019
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