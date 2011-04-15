Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 февраля

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 19 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.3467
1 Азербайджанский манат 39.0492
100 Армянских драмов 13.5822
1 Белорусский рубль 30.6884
1 Болгарский лев 38.2709
1 Бразильский реал 17.9007
100 Венгерских форинтов 23.5432
1000 Вон Республики Корея 58.8036
10 Гонконгских долларов 84.4158
1 Датская крона 10.0307
1 Доллар США 66.2470
1 Евро 74.9055
100 Индийских рупий 92.7355
100 Казахстанских тенге 17.5801
1 Канадский доллар 50.0620
100 Киргизских сомов 94.9778
10 Китайских юаней 97.8899
10 Молдавских леев 38.6618
1 Новый туркменский манат 18.9548
10 Норвежских крон 76.7529
1 Польский злотый 17.2842
1 Румынский лей 15.7915
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.8561
1 Сингапурский доллар 48.8403
10 Таджикских сомони 70.1888
1 Турецкая лира 12.4646
10000 Узбекских сумов 78.9110
10 Украинских гривен 24.3779
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.4255
10 Чешских крон 29.1349
10 Шведских крон 71.4562
1 Швейцарский франк 65.9634
10 Южноафриканских рэндов 46.9754
100 Японских иен 59.8951
"AK&M" от 18.02.2019