Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 февраля

Банк России установил на 19 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.3467

1 Азербайджанский манат 39.0492

100 Армянских драмов 13.5822

1 Белорусский рубль 30.6884

1 Болгарский лев 38.2709

1 Бразильский реал 17.9007

100 Венгерских форинтов 23.5432

1000 Вон Республики Корея 58.8036

10 Гонконгских долларов 84.4158

1 Датская крона 10.0307

1 Доллар США 66.2470

1 Евро 74.9055

100 Индийских рупий 92.7355

100 Казахстанских тенге 17.5801

1 Канадский доллар 50.0620

100 Киргизских сомов 94.9778

10 Китайских юаней 97.8899

10 Молдавских леев 38.6618

1 Новый туркменский манат 18.9548

10 Норвежских крон 76.7529

1 Польский злотый 17.2842

1 Румынский лей 15.7915

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.8561

1 Сингапурский доллар 48.8403

10 Таджикских сомони 70.1888

1 Турецкая лира 12.4646

10000 Узбекских сумов 78.9110

10 Украинских гривен 24.3779

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.4255

10 Чешских крон 29.1349

10 Шведских крон 71.4562

1 Швейцарский франк 65.9634

10 Южноафриканских рэндов 46.9754

100 Японских иен 59.8951

"AK&M" от 18.02.2019