Банк России на 16 февраля понизил курс евро к рублю более чем на 34 копейки до 74.9055 руб., курс доллара США - почти на 46 копеек до 66.2470 руб.

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Банк России на 19 февраля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 34 копейки до 74.9055 руб. с 75.2492 руб., курс доллара США - почти на 46 копеек до 66.2470 руб. с 66.7044 руб. 16 февраля.
Стоимость бивалютной корзины на 19 февраля уменьшилась более чем на 40 копеек (-0.58%) до 70.1433 руб. с 70.5495 руб. 16 февраля.
"AK&M" от 18.02.2019