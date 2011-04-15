ЦБ объявил учётную цену золота на 19 февраля - 2819.87 руб./г против 2826.31 руб./г на 16 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 19 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2819.87 руб./грамм
Серебро: - 33.39 руб./грамм
Платина: - 1716.69 руб./грамм
Палладий: - 3105.38 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
12.02 13.02 14.02 15.02 16.02
Золото 2758.22 2771.12 2768.63 2793.31 2826.31
Серебро 33.31 33.18 33.38 33.58 33.41
Платина 1669.60 1666.98 1670.28 1677.29 1689.94
Палладий 2929.72 2943.10 2975.25 3014.42 3036.75