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18/02/2019
15:30

Эксперты проверят строительство парка "Остров мечты"

Эксперты Стройкомплекса проверят ход работ в тематической зоне парка "Остров мечты" на юге столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сейчас ведётся обустройство фасадов, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, монтаж металлоконструкций тематических павильонов. Специалисты Центра экспертиз проверят, соответствует ли фасада требованиям проекта, а стройматериалы - нормам пожарной безопасности. Также обследуют качество фундаментов отдельно стоящих аттракционов и несущих конструкций тематических павильонов", - сказал О.Антосенко.



"AK&M" от 18.02.2019
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