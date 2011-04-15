Эксперты проверят строительство парка "Остров мечты"

Эксперты Стройкомплекса проверят ход работ в тематической зоне парка "Остров мечты" на юге столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас ведётся обустройство фасадов, прокладка внутренних инженерных коммуникаций, монтаж металлоконструкций тематических павильонов. Специалисты Центра экспертиз проверят, соответствует ли фасада требованиям проекта, а стройматериалы - нормам пожарной безопасности. Также обследуют качество фундаментов отдельно стоящих аттракционов и несущих конструкций тематических павильонов", - сказал О.Антосенко.







"AK&M" от 18.02.2019