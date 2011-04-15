Метро в районе Гольяново может появиться раньше намеченного срока

Сроки строительства станции метро в Гольяново на востоке столицы могут быть сокращены в связи с активным развитием этого района, сообщил главный инженер Института Генплана Москвы Михаил Крестмейн, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Район Гольяново является активным участником программы реновации, так что потребность в метро здесь в ближайшие годы вырастет. Мы предлагаем максимально приблизить сроки строительства этого участка Арбатско-Покровской линии метро", - рассказал М.Крестмейн.



По его словам, сейчас рассматриваются два варианта продления синей ветки после станции "Щёлковская".



Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строительство станции Арбатско-Покровской линии метро в районе Гольяново может начаться в 2022-2023 годах. "Принципиальное решение о строительстве принято, прорабатывается градостроительная документация", - сказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что новая станция будет расположена в застроенном районе, что осложняет работы по её возведению. "Нам важно понимать, на какой глубине возводить тоннели под уже сложившимся районом", - пояснил глава Стройкомплекса.



Напомним, Гольяново - один из крупнейших районов Москвы. Его площадь составляет почти 1.5 тыс. га, количество жителей достигает почти 160 тыс. Помимо станции метро, здесь появится автовокзал, который станет частью транспортно-пересадочного узла "Щёлковский".





"AK&M" от 18.02.2019