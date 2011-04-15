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18/02/2019
15:37

Участок розовой ветки метро от "Некрасовки" до "Косино" запустят к лету

Пассажирское движение на участке Некрасовской линии метро от станции "Некрасовка" до "Косино" планируется запустить к лету, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Работы по строительству этой ветки метро идут в непростых гидрогеологических условиях и в плотно застроенном городе, что осложняет строительство и замедляет темп", - пояснил М.Хуснуллин.

По его словам, первый участок новой линии от "Некрасовки" до "Косино" фактически готов и сейчас проходит тестирование. На втором участке от "Косино" до станции "Нижегородская" ведутся монолитные работы. "Полностью эту линию мы надеемся запустить в конце этого года - начале следующего", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что длина Некрасовской линии метро превысит 15 км, на ней расположится восемь станций. Технический пуск первого участка прошёл в прошлом году.


"AK&M" от 18.02.2019
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