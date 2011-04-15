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18/02/2019
15:42

В Москве создадут ещё 30 пересадок между разными видами транспорта

Около 30 дополнительных пересадок между различными видами транспорта появится в столице в ближайшие годы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Помимо строительства новых линий метро и железной дороги, мы стараемся обустроить максимальное количество пересадок между разными видами транспорта, создать вариативность перемещения по городу. За последние семь лет в Москве появилось более 60 дополнительных пересадочных узлов между метро, железными дорогами, Московским центральным кольцом и наземным городским транспортом", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, в работе находится 96 транспортно-пересадочных узлов(ТПУ), которые предполагают строительство пересадочных терминалов и переходов.

"Программа строительства ТПУ в Москве включает возведение более 250 таких комплексов: порядка 100 в виде плоскостных перехватывающих парковок и около 150 капитальных объектов", - добавил М.Хуснуллин.


"AK&M" от 18.02.2019
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