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18/02/2019
17:46

Доходность от размещения средств ФНБ в валюте в 2018 году составила 0.63% годовых

Поступившие в федеральный бюджет в 2018 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешённые финансовые активы составили 70.52 млрд руб. (в том числе проценты по валютным счетам в Банке России - 12.33 млрд руб., доходы от вложений в иные финансовые активы - 58.19 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении Минфина.

Доходность, выраженная в корзине разрешённых иностранных валют, составила 0.63% годовых (1.26% годовых с момента создания фонда); доходность, выраженная в рублях - 18.33% годовых (16.25% годовых с момента создания фонда).

Доходность размещения средств ФНБ на отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России за 2018 года (в валюте счета) составила: на счёте в долларах США - 1.76% годовых (1.1% годовых с момента создания фонда); на счёте в евро - (-)0.47% годовых (1.11% годовых с момента создания фонда); на счёте в фунтах стерлингов - 0.47% годовых (2.7% годовых с момента создания фонда);

На депозитах во Внешэкономбанке в российских рублях доходность составила 4.23% годовых (6.3% годовых с начала проведения депозитных операций); на депозитах в долларах США - 0.25% годовых (2.52% годовых с начала проведения депозитных операций).


"AK&M" от 18.02.2019
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