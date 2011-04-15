Д.Медведев утвердил правила выдачи комплексных экологических разрешений

Правительство РФ утвердило Правила выдачи комплексных экологических разрешений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Порядок распространяется на юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и другую деятельность на объектах, оказывающих значительное и умеренное негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к объектам I и II категорий.



Комплексное экологическое разрешение будет действовать семь лет и может быть продлено на тот же срок при соблюдении установленных законодательством требований.



Комплексное экологическое разрешение - документ, который выдается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, которые ведут хозяйственную и другую деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды.



При этом предусматривалось, что в отношении объектов, оказывающих значительное и умеренное негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к объектам I и II категорий, выдаваемые Росприроднадзором разрешения на выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение будут заменены одним комплексным экологическим разрешением. Эта норма вступила в силу 1 января 2019 года.







"AK&M" от 18.02.2019