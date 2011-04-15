Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/02/2019
18:29

Д.Медведев утвердил положение о классификации гостиниц

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц. Об этом премьер-министр заявил на совещании с вице-премьерами, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте кабинета министров.

Теперь, по словам Д.Медведева, все отели должны будут получать так называемые звёзды, причём в обязательном порядке.

Раньше эти классификационные звёзды присваивались по желанию самого отеля. "Кто хотел - рисовали себе эти звёзды, причём зачастую вне зависимости от реальных услуг, которые они оказывали", - подчеркнул Д.Медведев.

Сейчас, по его словам, это должно быть приведено в соответствие с упомянутым документом и развиваться уже на базе нормативных требований, чтобы туристы, путешествующие по России, могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат, если видят эти звёзды на отеле.


"AK&M" от 18.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100