Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 февраля 2019 года.



КРЕСЛА НА НИХ НЕТ

РОССИЙСКИЕ ПОСТАВЩИКИ МЕБЕЛИ ХОТЯТ РАСШИРЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ



Введенный в 2017 году мораторий на закупки иностранной мебели для госнужд не оправдал надежд российских поставщиков. Как стало известно "Ъ", они попросили правительство распространить запрет и на закупки госкомпаний, монополий и унитарных предприятий. Участники рынка рассчитывают на дополнительные доходы в 100 млрд руб. за три года, но добиться преференций может быть непросто. Против выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), опасаясь, что мера грозит ростом цен и снижением качества мебели.





ТРЕВОЖНАЯ ТРУБКА

ТАКСОФОНЫ ОПОВЕСТЯТ ГРАЖДАН О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ



Минкомсвязь готовит масштабную программу по переоборудованию всех 148 тыс. оставшихся в России таксофонов. Их могут оснастить средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Средства для этого планируется взять из наполняемого операторами связи резерва универсального обслуживания, при этом отказавшись от расходов на ставшие непопулярными пункты коллективного доступа в интернет. Для этого потребуются поправки к закону "О связи", а создаваемая инфраструктура может дублировать уже существующие системы оповещения, предупреждают эксперты.





VIP-КЛИЕНТЫ "ЕКАТЕРИНИНСКОГО" ВЛОЖИЛИСЬ В УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ЭКС-ФИНАНСИСТЫ ПОЛУЧИЛИ СРОКИ ЗА МАХИНАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ ВКЛАДЧИКОВ





Как стало известно "Ъ", Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам банка "Екатерининский". Экс-председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин, а также ревизор банка Елена Панева признаны виновными в хищении из "Екатерининского" почти 1,2 млрд руб. и получили от трех до семи лет колонии. Дело еще одного фигуранта, бывшего заместителя председателя правления Александра Бахматова, было рассмотрено ранее в особом порядке. Организатор преступления, экс-президент "Екатерининского" Павел Гольдман, находится в международном розыске.





УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАРИНА ОБОШЛОСЬ СЛИШКОМ ДОРОГО

ЗАКОНЧЕНО ДЕЛО О ХИЩЕНИЯХ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЗАПАСОВ ХИМОРУЖИЯ



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении гендиректора и учредителя ООО "Рус-строй-перспектива" Александра Бизова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в РФ". Находящийся под домашним арестом и тяжело больной предприниматель свою вину не признает. Между тем процесс над его предполагаемыми подельниками в Ижевске был приостановлен для проведения экспертизы, которая должна установить окончательную сумму ущерба.





ИСПОЛНИТЕЛИ УШЛИ НА ЗАДАНИЕ

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ МЕЛКИХ ПОРУЧЕНИЙ ЗАМЕТИЛИ АКТИВНОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ



Число онлайн-заказов мелких услуг, выполняемых частными лицами, продолжает расти в рунете двузначными темпами. Сервис Profi.ru за 2018 год нарастил число заказов на 71%, а онлайн-платформа YouDo отчиталась о росте на 51% по итогам четвертого квартала. Объем этого рынка, по оценке экспертов, по итогам года мог приблизиться к 30 млрд руб.





ОТ ДРОБЛЕНИЯ ЗАЛОГ НЕ МЕНЯЕТСЯ

ВС ЗАЩИТИЛ БАНКИ ОТ МАХИНАЦИЙ С ИПОТЕКОЙ



Верховный суд (ВС) принял решение, которое может помочь банков бороться с махинациями клиентов с ипотечными залогами. До сих пор, чтобы снять обременение с заложенной банку квартиры, было достаточно изменить предмет залога - например, превратить одну квартиру в две, "забыв" поставить их на кадастровый учет. Именно такую операцию попытались провести заемщики Абсолют-банка, которых поддержали суды трех инстанций. Но ВС с этим не согласился, указав на эластичность предмета залога вне зависимости от его реконструкции и не дав таким схемам шанса приобрести массовый характер.





САЙТЫ ШИФРУЮТ ТРАФИК

В РУНЕТЕ РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ SSL-СЕРТИФИКАТОВ



В рунете резко выросло число сайтов с SSL-сертификатами шифрования, использующегося для передачи паролей и номеров кредитных карт, следует из данных Reg.ru и GlobalSign. Объем рынка таких сертификатов мог достигнуть около 1,3 млрд руб., но быстрый рост связан в первую очередь с инициативами крупных интернет-компаний, которые выдают их бесплатно. Лидерами по использованию бесплатных решений стали фишинговые сайты. При этом, по мнению экспертов, игрокам рынка платных сертификатов распространение бесплатных продуктов всерьез не мешает.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 19.02.2019