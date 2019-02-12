ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 19 февраля, в размере 66.2470 руб. против 66.7044 руб. на 16 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



16.02.19 - 66.7044 руб.

15.02.19 - 66.5429 руб.

14.02.19 - 65.6778 руб.

13.02.19 - 65.7147 руб.

12.02.19 - 65.6517 руб.

















































































































































































"AK&M" от 18.02.2019