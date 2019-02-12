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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 19 февраля, в размере 74.9055 руб. против 75.2492 руб. на 16 февраля.
Курс евро за последние 5 дней:
16.02.19 - 75.2492 руб.
15.02.19 - 75.0471 руб.
14.02.19 - 74.3872 руб.
13.02.19 - 74.1459 руб.
12.02.19 - 74.3243 руб.
"AK&M" от 18.02.2019