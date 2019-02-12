ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 19 февраля, в размере 74.9055 руб. против 75.2492 руб. на 16 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



16.02.19 - 75.2492 руб.

15.02.19 - 75.0471 руб.

14.02.19 - 74.3872 руб.

13.02.19 - 74.1459 руб.

12.02.19 - 74.3243 руб.

















































































































































































"AK&M" от 18.02.2019