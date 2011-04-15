Повтор! Д.Медведев утвердил положение о классификации гостиниц

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц. Об этом премьер-министр заявил на совещании с вице-премьерами, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте кабинета министров.



Теперь, по словам Д.Медведева, все отели должны будут получать так называемые звёзды, причём в обязательном порядке.



Раньше эти классификационные звёзды присваивались по желанию самого отеля. "Кто хотел - рисовали себе эти звёзды, причём зачастую вне зависимости от реальных услуг, которые они оказывали", - подчеркнул Д.Медведев.



Сейчас, по его словам, это должно быть приведено в соответствие с упомянутым документом и развиваться уже на базе нормативных требований, чтобы туристы, путешествующие по России, могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат, если видят эти звёзды на отеле.





"AK&M" от 18.02.2019