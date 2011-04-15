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19/02/2019
10:53

Российская валюта по-прежнему сохраняет потенциал укрепления

Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине по итогам торгов понедельника на фоне повышения аппетита игроков к рисковым активам, который сложился в результате реакции участников рынка на проведение американо-китайских торговых переговоров президент США Д.Трамп накануне отметил "очень продуктивное" проведение переговоров с КНР, что повысило оптимизм участников рынка в отношении темы торговых противоречий между двумя странами. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Российская валюта по-прежнему сохраняет потенциал укрепления и сегодня может продолжить динамику вчерашнего торгового дня. Накануне министры иностранных дел Еврозоны обсуждали новые санкционные ограничения в отношении России из-за событий в Керченском проливе. В результате обсуждения главы ведомств ЕС пришли к выводу о необходимости адресных санкций против физических лиц, при этом юридические лица под санкции не попадут.

Таким образом, опубликованная накануне информация о том, что новые санкции ЕС не будут иметь выраженного макроэкономического эффекта, вчера была подтверждена, а значит санкционная премия в отношении российской валюты может несколько сократиться в ближайшее время. Позитивным фактором для рубля также выступает динамика нефтяных котировок, находящихся на максимумах с ноября прошлого года.

Кроме того, аналитики отмечают приближение пика налоговых выплат, что может дополнительно поддержать российскую валюту в паре с долларом США и евро. При этом, по отношению к европейской валюте рубль может продемонстрировать более сильную динамику на фоне негативных ожиданий в части экономической активности в ЕС и слабости евро в паре с долларом США.


"AK&M" от 19.02.2019
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